Così è cambiata Sappada, 15 anni fa il primo referendum per passare in Friuli

Fu la voglia di Autonomia, con la a rigorosamente maiuscola, a spingere i sappadini a chiudere tre lustri fa un percorso iniziato molti decenni prima. A marzo Sappada celebra i quindici anni dal referendum che diede l’abbrivio al percorso che nel 2017 sfocerà con il passaggio della località cadorina dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Regione, quest’ultima, che gode di quell’autonomia anelata da decenni nella parte più occidentale del Nordest. Quindici anni dopo quel plebiscito (il 95 per cento votò a favore della secessione dal Veneto) e a cinque dal voto del Parlamento che ha fatto di Sappada il 134° Comune della provincia di Udine, è difficile trovare in paese qualcuno in preda alla nostalgia. Il nostro reportage da Sappada

