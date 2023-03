Pordenone, l'ospedale cambia volto: cento posti letto in più

Grazie a un'importante manovra che la Giunta del Fvg andrà ad approvare nei prossimi giorni, la parte dell'ospedale vecchio di Pordenone sarà completamente riqualificata restituendo un'intera area alla vita della città. Con il cantiere, di fatto in dirittura d'arrivo, dell'ospedale nuovo, il nosocomio hub del capoluogo del Friuli occidentale potrà dirsi completamente innovato: un centinaio di posti letto in più, nuovi spazi verdi, parcheggi funzionali insieme a una viabilità di migliore fruibilità per l'utente e per il cittadino. Questi in sintesi i concetti espressi dal governatore Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardi che, martedì 14 marzo, hanno eseguito un sopralluogo nei cantieri dell'ospedale (videoproduzioni Petrussi).

01:12