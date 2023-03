Carenze igienico-sanitarie in mensa, a Udine multata una scuola

Controlli nelle mense scolastiche a Udine e in provincia. Sono stati effettuati dai carabinieri del Nas in 14 istituti friulani tra l’ultima settimana di febbraio e i primi giorni di marzo.

In tale periodo i militari hanno ispezionato cucine e refettori e solo in un caso, al termine delle loro verifiche, hanno emesso sanzioni di tipo amministrativo per un totale di circa tremila euro.

È successo, in particolare, in un istituto cittadino in cui sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie (macchinari per la preparazione dei cibi non ben puliti) e mancata osservanza delle procedure di autocontrollo (articoli 5 e 8 della legge 193/2007), ossia delle regole interne che l’istituto stesso si è dato per la gestione della cucina e della dispensa.

L’attività del Nas di Udine si inquadra in una più ampia campagna di controlli disposti, su scala nazionale, dal ministero della Salute.

In tutta Italia sono state fatte verifiche ispettive su 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private: tra le ditte controllate, 341 hanno evidenziato irregolarità, pari al 31% (circa una su tre), con 482 violazioni penali e amministrative e conseguenti sanzioni pecuniarie per 240 mila euro. Nove aree cucina sono state sospese o sequestrate, 22 i gestori denunciati.