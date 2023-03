Forzano la porta ed entrano in una casa, spariti 4.500 euro e un anello d’oro

Furto in un’abitazione, martedì 14 marzo, a Cividale. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale Compagnia. Secondo la prima ricostruzione dei militari, i ladri sono riusciti a entrare forzando la porta d’ingresso e hanno poi rovistato nelle stanze.

Sono quindi fuggiti portandosi via 4.500 euro in contanti e un anello in oro. La vittima del furto, un cittadino straniero residente a Milano e domiciliato nella cittadina ducale, ha formalizzato una denuncia.