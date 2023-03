Livello dell’acqua sotto la minima del 2003, le fontane a Udine restano ancora chiuse per la siccità

La perturbazione che ha riportato la pioggia sul Friuli Venezia Giulia a quasi due mesi dall’ultima volta, è stata accolta con un sospiro di sollievo. Certo, il problema siccità resta, ma, come mette in evidenza Stefano Bongiovanni, direttore del Consorzio di Bonifica pianura friulana, «serve a darci un po’ di speranza».

«A febbraio non sono caduti più di cinque millimetri in tutta la regione e a marzo eravamo ancora a secco – ricorda Bongiovanni – ecco perché le precipitazioni delle ultime ore rappresentano una boccata d’ossigeno. Si tratta di piogge che danno alimentazione ai corsi d’acqua a livello superficiale per qualche ora, ma meglio di niente. Anche il Tagliamento, in estrema difficoltà, ha aumentato il suo livello».

Stando ai dati diffusi dall’Osmer Fvg, le piogge di ieri hanno lambito la costa, lasciando a terra appena 2-3 millimetri, in crescita fino a 4-5 millimetri nell’area lagunare. Meglio è andata nella pianura udinese, dove i millimetri caduti hanno raggiunto una quota compresa tra 30 e 50 mm. In Carnia ci si è fermati a 10-20 millimetri, mentre nelle Prealpi carniche si è arrivati a 20-30 mm con punte di 50. I maggiori benefici si sono visti nelle Prealpi Giulie, dove nell’alta Val Torre si sono raggiunti i 90 millimetri.

«La perturbazione, salvo qualche possibile rovescio nella mattinata di mercoledì – spiega il previsore dell’Osmer Gabriele Fasano – si è esaurita nell’arco di 24 ore. Fino al week-end compreso non sono previste altre piogge. Per la prossima settimana si vedrà».

La situazione, sul fronte siccità, resta difficile. Come spiega Elena Grande, geologo di Cafc, «dopo la grande siccità del 2003, per far tornare alla “normalità” il valore delle falde freatiche ci è voluto qualche anno. Oggi i valori sono già più bassi di vent’anni fa. Questo fa capire come non può essere una singola precipitazione a risolvere le cose. Serve una distribuzione ampia da un punto di vista temporale e territoriale della pioggia».

Chiuse le fontane

Fatta eccezione per il laghetto di via Gemona, per le due fontane in pietra con zampillo di acqua potabile all’inizio e alla fine del percorso di salita al colle del castello e per la grande vasca tipo laghetto con fauna acquatica al giardino del Torso, tutte le altre fontane resteranno chiuse. Lo ha deciso ieri la giunta visto il perdurare dello stato di siccità. Resteranno quindi chiusi i seguenti impianti:le due vasche più piccole algiardino del Torso, la vasca di Palazzo Morpurgo, quella al parco del Cormor, quella di piazzale XXVI Luglio e di piazza Primo Maggio. Stop anche alla vasca nel giardino Loris Fortuna, Ricasoli, di piazzetta Antonini, della Rimembranza, del Pascoli e del laghetto di via Zugliano.