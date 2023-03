Entrano di notte in macelleria e rubano banconote e monete

Furto, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, alla macelleria Comand di via Aquileia, a Udine.

I ladri, secondo una prima ricostruzione effettuata dai titolari e dai carabinieri, si sono introdotti nella corte interna e hanno forzato la porta sul retro del punto vendita.

Una volta entrati nel negozio, hanno puntato subito il fondo cassa. Hanno aperto il registratore e si sono portati via tutte le banconote e i rotolini di monete che c’erano dentro, per un ammanco di circa settecento euro, stando ai conteggi effettuati nell’immediatezza.

Dopo averlo staccato dal suo gancio, hanno invece lasciato sul bancone un prosciutto crudo. “Quando, verso le 5.15, siamo arrivati - racconta Stefano Lazzaro, socio titolare - era già successo tutto.

La porta era aperta e tutta rovinata. Abbiamo subito chiamato i carabinieri che prima mi hanno detto di non toccare nulla e poi sono arrivati per un sopralluogo.

Pensiamo che il furto sia stato messo a segno tra le due e le tre del mattino. Probabilmente i malviventi sono stati agevolati dal fatto che, in questo momento, la corte interna non è abitata perché c’è un cantiere e quindi non c’era nessuno che avrebbe potuto notare la loro presenza o sentire i rumori.

Quindi, sono entrati indisturbati e hanno fatto ciò che volevano fare. Adesso provvederemo a rafforzare le misure di sicurezza e a chiudere bene il portone.

Non è la prima volta che subiamo un furto - conclude Lazzaro -, era successo anche qualche anno fa proprio il giorno del mio compleanno.

E oggi che capita di nuovo è il compleanno di mia figlia, quindi è difficile dimenticare le date. Dal punto di vista pratico, più che altro il problema è il danno alla porta che ora non si chiude bene e che è difficile da riparare in quattro e quattr’otto”.