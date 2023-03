Scontro tra due auto a Udine: due feriti e traffico in tilt

UDINE. Scontro tra due automobili, per cause ancora da accertare, poco prima delle 18 di giovedì 16 marzo, in viale Palmanova, all'altezza dell'Executive Meeting Center.

Due i feriti: una donna in condizioni serie ma non in pericolo di vita (codice giallo) e un uomo in condizioni non gravi (codice verde).

Sul posto gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica, gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Popone.

Inevitabili e pesanti i rallentamenti al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. È stato istituto il senso unico alternato di marcia.