Monaldi, play, triple e...padel. Il giocatore dell'Apu Old Wild West eroe del derby con Cividale si racconta

Diego Monaldi, play dell'Apu, è anche un appassionato di padel. E un imprenditore. Tanto che ha aperto un campo a Moruzzo. Nel filmato racconta di questa passione e di come si sia avvicinato al mondo della pallacanestro. Ma non solo: intervistato dal responsabile della redazione Sport del Messaggero Veneto, Antonio Simeoli, torna con la memoria all'ultimo derby con la Gesteco in cui ha messo a segno 26 punti.

04:09