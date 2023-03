Inseguiti e bloccati dalla Polizia per detenzione di droga, un cliente chiama al telefono per acquistare una dose

Nella notte di giovedì 16 marzo, la Polizia di Udine ha arrestato un cittadino afghano per detenzione di droga.

Verso l’1.30 gli agenti di una Volante hanno notato in via San Rocco due giovani a piedi, che hanno cercato di dileguarsi allungando il passo: sono stati immediatamente bloccati.

Entrambi tradivano nervosismo al controllo e uno di loro, cittadino afghano 19enne in Italia senza fissa dimora e privo di qualsiasi fonte di reddito o sostentamento, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane, nascosti in una tasca della felpa. All’interno di ognuno vi erano tre “sassi” di cocaina del peso di di circa 10 grammi, per un totale di 62 grammi di sostanza.

Condotti entrambi in Questura, gli agenti hanno arrestato il giovane per detenzione illecita della sostanza e hanno denunciato in stato di libertà in concorso per lo stesso reato il secondo, cittadino afghano 24enne, sul cui cellulare, durante la permanenza dei due negli uffici della Questura, era giunto un messaggio a mezzo del quale un cliente chiedeva di poter acquistare una dose.

La cocaina e gli smartphone di entrambi sono stati sequestrati e l’arrestato condotto in cella. Nella mattinata di venerdì, in sede di convalida dell’arresto, il gip, sussistendo l’esigenza di impedire la reiterazione del reato, ha disposto nei confronti dello straniero la misura della custodia cautelare in carcere.