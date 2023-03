Struttura in legno dietro il ristorante “La Ferrata” in fiamme

VARMO. Incendio, poco prima delle 23 di giovedì 16 marzo, nel comune di Varmo, in via Bassate. Per cause da chiarire ha preso fuoco una struttura in legno collocata dietro il ristorante La Ferrata, in località Ponte di Madrisio, lungo la strada provinciale 95.

Sul posto i vigili del fuoco di Codroipo assieme ai colleghi di Latisana e di Udine con un'autobotte. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Non ci sono state persone coinvolte. Lo scorso mese di gennaio, nello stesso posto, si era verificato un episodio analogo.