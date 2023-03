Licenziamento per 52 lavoratori di Aquileia Capital Services, la prima assemblea

Prima assemblea per i lavoratori di Aquileia Capital Services, la società di Tavagnacco specializzata nel recupero crediti, coinvolta in una procedura di licenziamento collettivo che riguardera 52 dei 100 dipendenti. Nell’auditorium di quella che fu la sede di Hypo Bank, sindacati e istituzioni locali hanno spiegato quali saranno i prossimi passaggi per tutelare i posti di lavoro. Un primo step sarà un incontro con l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, già fissato per il 29 marzo. L’obiettivo dei sindacati è rigettare la procedura di licenziamento per una società, Acs, che è proprietà del fondo americano Bain Capital Credit, realtà in salute che a Tavagnacco, a detta dei rappresentanti dei lavoratori, “sta mettendo in atto un’azione di pura speculazione finanziaria senza comprovate ragioni economiche”. (Videointervista di Alessandro Cesare)

