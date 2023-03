Assalto ai bancomat a Sedegliano e Aviano: i banditi li fanno esplodere

SEDEGLIANO. Nuova assalto a un bancomat in Friuli. I banditi hanno preso di mira lo sportello BancaTer, in piazza Roma a Sedegliano, facendolo esplodere e poi sono fuggiti. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo.

È in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per un sopralluogo, l’ammontare del bottino del colpo. I malviventi hanno anche tentato di forzare la porta di ingresso dell'istituto senza però riuscirci. Saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere tutti gli elementi utili per individuare gli autori del furto.

Assalto anche ad Aviano. Assalto nel cuore della notte allo sportello bancomat in via Pordenone ad Aviano dove è stato fatto esplodere il bancomat, i pezzi sono volati anche sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori.

È stato distrutto uno sportello Atm a totem collocato fra il Boobe’s e una concessionaria di auto. Le due attività non hanno subito danni.