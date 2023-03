Perde il controllo del veicolo, l’auto si rovescia più volte urtando altre vetture parcheggiate

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente stradale a Pordenone in via Revedole. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del veicolo, compiendo una serie di carambole, urtando delle vetture parcheggiate e arrestando la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

L'automobilista è rimasto all’interno dell'auto ferito e i Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari, giunti sul posto con ambulanza ed auto medica, hanno provveduto ad estrarlo dall’abitacolo.

I pompieri infine hanno messo in sicurezza dei restanti veicoli coinvolti, assicurandosi che non vi fossero perdite di carburante ed oli. Sul posto anche i Carabinieri di Pordenone. Il conducente ferito è stato trasportato all’ospedale di Pordenone in codice giallo.