Comunali, Fontanini immagina la Udine del futuro: "Una città moderna che vive di cultura e identità"

Un punto di incontro tra la sua anima tradizionale e una spinta green verso il futuro. Cosi il sindaco Pietro Fontanini, il candidato di centrodestra che tenta la corsa al secondo mandato, immagina la città del futuro. “Siamo i primi in regione a immaginare e progettare un parco urbano – spiega l’attuale primo cittadino - un polmone verde per avere una qualità dell’aria migliore”. Quali le caratteristiche per la Udine del futuro? Per Fontanini sarà una città “che accoglie, sì, ma che rispetta deve far rispettare anche le sue regole e avere a cuore la nostra storia e la nostra identità. Una città che sia moderna, con una particolare attenzione al centro storico da far rivivere e alla cultura”

