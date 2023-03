Comunali, Salmè e la città del futuro: "Udine deve riscoprire il suo orgoglio"

Il futuro di Udine è riscoprire il suo passato, la sua via commerciale che esiste dai tempi dei romani. Dalla geografia rivive il passato della città e lungo questo corridoio, spiega il candidato Salmè, “dobbiamo cucire un nostro ruolo”. Per Salmè, infatti, la Udine del futuro deve mettere in rete “tutti i nostri asset economici strategici e riscoprire il nostro orgoglio d’impresa”.

01:38