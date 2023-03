Cristian, morto a 10 anni: allo stadio Friuli e una maxi foto per ricordarlo

L’ha ricordato tutto lo stadio Friuli. Tutto il pubblico ha applaudito Cristian Zozzoli, il bimbo di 10 anni morto in ospedale a Padova dopo un trapianto di cuore.Prima della partita tra Udinese e Milan, lo speaker Alessandro Pomaré gli ha dedicato un pensiero mentre sullo schermo veniva proiettata la sua foto.

Tutto lo stadio con lui e per lui. Proprio dove Cristian era entrato in campo per accompagnare i giocatore della Serie A. E dove mamma Arianna, abbonata in curva, segue tutte le partite casalinghe dei bianconeri.

Lunedì pomeriggio saranno in tanti a salutare Cristian per l’ultima volta. I funerali saranno celebrati alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe.

I suoi compagni di scuola all’Educandato statale Collegio Uccellis, i suoi tantissimi amici e gli altri allievi della scuola di karate che frequentava lo accompagneranno in questo ultimo viaggio terreno.

00:36