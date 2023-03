Custodita a Udine la carrozza del corteo funebre di Francesco Ferdinando d'Asburgo

Nei depositi del Museo Etnografico del Friuli di Udine è conservata una carrozza funebre, appartenente al Comune di Udine dal 1931, che sembra essere quella che, il 2 luglio 1914, trasportò la salma dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo nello storico omaggio che la città di Trieste rese all’erede al trono austro-ungarico nei concitati giorni che portarono l’Europa e l’intera regione verso il baratro della Prima guerra mondiale. "E' una carrozza funebre che noi pensiamo sia quella utilizzata il 2 luglio del 1914 per il corteo funebre dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo - spiega Fabio Franz, conservatore dei Civici Musei di Udine - che era stato assassinato a Sarajevo qualche giorno prima, assieme alla moglie Sofia Chotek. I corpi dei due coniugi erano stati trasportati in treno fino a Porto Narenta e da lì imbarcati sull'ammiraglia della marina imperiale austriaca, che sbarcò le due salme a Trieste e poi trasportate su due carrozze funebri distinte fino alla stazione ferroviaria e da lì trasportati in treno fino a Vienna".

