Dibattito Comunali, De Toni e la sua Udine del futuro: "La città diventi la capitale della scienza e cultura del cibo"

Il destino di Udine risiede nelle sue eccellenze. Tra queste c’è sicuramente la cultura enogastronomica. E da qui parte Alberto Felice De Toni, il candidato del centrosinistra per il Comune di Udine: “La città ha avuto una storia industriale, ora il futuro è nel digitale e nel terziario. Dobbiamo intercettare la filiera dei professionisti e dei servizi esistenti con il Comune parte in causa che diventa un’agenzia di comunicazione”, spiega l’ex rettore. “Abbiamo eccellenze enogastronomiche riconosciute in tutta la regione e non solo, come ad esempio Friuli Doc che, a mio avviso, dovrebbe essere arricchita di una sezione dedicata all’Università cosi da trasformare la città in una capitale di scienza e cultura del cibo”

01:31