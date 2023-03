Cade dalla moto sulla pista di motocross, ferito un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di circa 19 anni di età è stato soccorso domenica pomeriggio, 19 marzo, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sportivo accaduto a Cordenons sulla pista di motocross. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della moto che stava conducendo.



Dopo l'allarme scattato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che poi è stato trasportato in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un secondo incidente, questa volta a Pordenone, in via Piave, due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate, in un impatto di tipo frontale, e una delle due macchine si è ribaltata su un fianco. Attivati/informati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un automedica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite che sono riuscite comunque a uscire autonomamente dagli abitacoli delle vetture. Una è stata trasportata in codice verde al Santa Maria degli Angeli di Pordenone e l'altra è stata trasportata in codice giallo, per dinamica, sempre nello stesso ospedale.

Cause al vaglio dalle forze dell'ordine. Sul posto dei Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.