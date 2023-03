Furgone sbanda e si rovescia: un passante estrae il conducente dall’abitacolo

SUTRIO. Incidente stradale, verso le 5 di domenica 19 marzo, lungo la strada ss52 bis carnica, all'altezza del ponte di Noiaris.

Un furgone proveniente da Sutrio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha sbandato e, ribaltandosi sul fianco, ha poi proseguito la sua corsa per alcune decine di metri.

All'arrivo dei vigili del fuoco di Tolmezzo, il conducente era già stato estratto da un passante. La persona è stata poi presa in carico dal personale sanitario giunto sul posto inviato dalla Centrale Sores di Palmanova: è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.