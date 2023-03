Scontro tra due auto, una si ribalta

Scontro fra due auto all’incrocio semaforico di via Piave a Pordenone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, automedica, due ambulanze per soccorrere i conducenti dei mezzi coinvolti, una Fiat Panda e una Nissan Qashqai.

Al vaglio della polizia di Stato la ricostruzione della dinamica. In base a quanto emerso dai primi rilievi, la Panda arrivava da Cordenons mentre il suv usciva dalla laterale del cimitero.

Per cause al vaglio della polizia - resta da capire se uno dei due veicoli non abbia rispettato il semaforo rosso - si è verificata la collisione.

A seguito dell’urto della Panda sulla fiancata la Qashqai si è ribaltata su se stessa. Scossi i conducenti: non risultano però feriti in modo grave.