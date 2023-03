Donna di Brugnera contro il guardrail che si solleva: esce miracolosamente dall’auto

Due incidenti quasi uguali, entrambi con protagonisti i guardrail, entrambi avvenuti in autostrada, entrambi di lunedì 20 marzo. Entrambi, visto il tipo d’incidente e gli effetti (solo due feriti lievi), sono stati giudicati dai soccorritori dei “miracoli”.

Il guardrail dell’A28 si è sollevato

Alle 10.30 di lunedì 20 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A28 tra Godega di Sant’Urbano e Portogruaro per un’auto finita contro il guardrail che è stato completamente sollevato per una lunghezza di una decina di metri: ferita l’autista, una 72enne di Brugnera.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista uscita autonomamente è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. Sul posto la Polstrada e il personale di Autovie Venete.

La cuspide del guardrail è entrata nell’abitacolo

Alle 13:30 altro analogo intervento in A27 subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia, dove un automobilista dopo aver perso il contro dell’auto è andato a impattare contro la cuspide del guardrail in parte penetrato nell’abitacolo: ferito il conducente.

I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza il Suv, mentre il ferito è stato portato in ospedale: non è ferito gravemente.