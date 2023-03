Operai, tecnici e baristi: decine di aziende cercano 1.284 addetti

Decine di aziende cercano personale in Friuli Venezia Giulia. Da qui a metà aprile hanno 1.284 posti da coprire. Selezionano le figure più diverse, operai specializzati e impiegati, tecnici e manager, parrucchiere e portieri notturni, senza trascurare le commesse e i 680 tra operai e progettisti destinati alla Fincantieri e ad altre 32 aziende dell’indotto.

Da tempo gli imprenditori riscontrano difficoltà nella selezione del personale e, per questo motivo, si mettono nelle mani dei Centri per l’impiego.

I numeri

Solo nelle ultime settimane, i Centri per l’impiego hanno ricevuto da 87 aziende la richiesta di 1.284 persone. Le richieste vengono gestite dai Servizi pubblici per il lavoro della Regione e dagli operatori che, con Servizio alle imprese della preselezione, si occupano della selezione.

Da qui al 18 aprile organizzeranno recruiting day a iniziare da Trieste, dove 11 aziende cercano 150 addetti. Anche 21 aziende del Parco commerciale Tiare sono pronte ad assumere 75 addetti alle vendite, arredatori, banconiere ed espositori, mentre i quattro gestori del servizio di trasporto pubblico locale cercano 85 autisti.

Si tratta di figure indispensabili per il funzionamento del trasporto pubblico, tra cui la rete degli autobus urbani ed extraurbani.

In questo caso uno dei problemi sollevati dalle quattro aziende è il costo della patente Cqc, che si aggira tra quattro e cinque mila euro. Non a caso la Regione, per facilitare l’incontro di domanda e offerta, ha introdotto la misura per rimborsare i costi sostenuti per il rilascio della patente a tutti coloro che decideranno di imboccare questa strada.

Oltre agli autisti e ai quattro gestori del servizio anche l’Abs di Cargnacco cerca 50 addetti, altri 120 saranno selezionati da nove aziende presenti tra Buja e Osoppo, i profili di altri 70 verranno vagliati da sette con sede nei dintorni di Udine, mentre 54, tra tecnici e amministrativi, sono stati richiesti da una start-up di San Giorgio di Nogaro.

«Tra lunedì prossimo e il 18 aprile data del recruiting day a Monfalcone – spiega il responsabile del Servizio alle imprese del Friuli Venezia Giulia, Gianni Fratte – presenteremo centinaia di personale alle aziende che hanno presentato le richieste di personale».

Fratte fa notare, infatti, che gli operatori del Servizio alle imprese raccolgono le candidature degli aspiranti lavoratori e organizzano il recruiting day per far incontrare domande e offerta.

Generalmente il numero dei candidati è di gran lunga superiore a quello richiesto anche per dare la possibilità agli imprenditori di selezionare il profilo più idoneo alle loro richieste. «Il 29 marzo, a Buja, a esempio, a fronte di una richiesta di 120 persone ne porteremo 150 preventivamente selezionate» spiega Fratte, nell’assicurare che i riscontri registrati tra le aziende sono positivi.

Allo stesso modo – sono sempre le parole di Fratte – la Regione d’intesa con Federalberghi di Trieste e sette strutture presenti nel capoluogo regionale, ha organizzato percorsi di formazione per preparare portieri notturni, addetti all’accoglienza e al ricevimento clienti e al servizio breakfast.

L’assessore

«Le aziende si rivolgono direttamente ai Centri per impiego è questo è un fatto positivo perché significa che l’aiuto proposto nell’ambito della selezione funziona» sostiene l’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, Alessia Rosolen, nel definire questo passaggio un fatto positivo come lo sono le motivazione della domanda di personale: «Questo conferma quello che sappiamo, ovvero che dopo la pandemia la ripresa economica c’è stata». Sotto la guida dell’assessore, in effetti, la Regione sta portando le persone al lavoro.

Su questo concetto si sofferma Rosolen: «La Regione lavora molto per portare le persone del nostro territorio a lavorare».

In questo momento le carenze di personale più evidenti le scontano i costruttori e le aziende di trasporto. Per sanare queste carenze, la Regione, a differenza degli anni precedenti, ha chiesto al ministero del Lavoro, nell’ambito della definizione del decreto flussi il rilascio di 200 quote, 100 per l’edilizia e altrettante per il settore trasporto.

L’assegnazione è attesa dopo il clic day previsto per lunedì prossimo, 27 marzo. Nel frattempo, Rosolen ricorda che «lo scorso anno il numero degli occupati è salito a 520 mila persone superando i livelli registrati nel 2008.

Con questi numeri, escluse le Province autonome e la Valle d’Aosta, ci posizioniamo subito dopo la Lombardia».