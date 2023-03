Sabato Salvini in Fiera a Pordenone nella convention leghista con Fedriga e 4 ministri

La Lega mostra i muscoli in vista delle elezioni regionali e schiera in città il suo stato maggiore: sabato alla convention in programma in Fiera a Pordenone alle 17.30 sarà presente Matteo Salvini, vicepremier e segretario del partito.

Con il presidente della Regione Friuli Vg Massimiliano Fedriga a fare da padrone di casa, ci saranno anche il ministro dell'Economia e delle Finanzela Giancarlo Giorgetti, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il viceministro della Transizione ecologica Vannia Gava, il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati Riccardo Molinari, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e il senatore spilimberghese Marco Dreosto.

A moderare il dibattito sarà Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del Tg2.