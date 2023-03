I no vax contestano l'ex ministro Speranza a Pordenone

Roberto Speranza, ex ministro della salute, ha avuto un pomeriggio movimentato a Pordenone. Arrivato alla Bastia di Torre per parlare della sanità pubblica del futuro, nel comizio elettorale organizzato da Articolo Uno e Pd con il candidato presidente Massimo Moretuzzo, ha trovato ad accoglierlo un passato ancora burrascoso: quello della pandemia e della contrapposizione tra la politica dei governi Conte e Monti e quanti si sono opposti ai vaccini. Una ventina di persone, appartenenti a gruppi no vax, all’uscita lo hanno apostrofato con parole violente: “Assassino! Hai ucciso migliaia di persone”.

