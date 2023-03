Autista di una bisarca cade da oltre due metri mentre scarica le auto in una concessionaria

Infortunio sul lavoro, poco prima delle 15 di martedì 21 marzo, a Gemona. È successo in via Taboga. Il conducente di una bisarca, un uomo di 54 anni, residente in provincia di Vicenza, mentre stava scaricando alcuni veicoli in una concessionaria, è caduto, per cause ancora da accertare, da un'altezza di circa due metri e mezzo.

A chiamare i soccorsi sono state alcune persone presenti nel momento in cui si è verificato l'infortunio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, i carabinieri e il personale incaricato dall'azienda sanitaria. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Daniele. Non è in pericolo di vita.