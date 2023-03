Cade, perde conoscenza e va in arresto cardiaco: rianimato e trasportato in ospedale

Un uomo è stato soccorso dai sanitari, nel pomeriggio di martedì 21 marzo, per un malore. È successo nel territorio comunale di Pontebba, lungo la ex provinciale 112.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sono stati attivati, per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Tarvisio), l'uomo è stato trovato privo di conoscenza.

A chiamare il Numero unico di emergenza Nue112 sono stati alcuni passanti. Gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Chiusaforte e l'elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, che è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. È stato rianimato, intubato e trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, proprio a bordo dell’elicottero.

Verosimilmente a causa di un malore, l'uomo è caduto da un muro, da un'altezza di circa due metri, restando ferito anche alla testa.