il compleanno

Noemi Sacchi festeggia i suoi 100 anni: «Udine è cambiata tanto, ricordo il tram per le vie del centro»

Nata a Meduno, si era trasferita in città nel 1929, vivendo le paure della seconda guerra mondiale: ha visto i prigionieri passare nei carri in stazione a Udine, diretti verso i campi di prigionia in Germania