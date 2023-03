E’ morta Maria Teresa De Vecchi, storica prof di italiano delle medie Ellero di Udine

È mancata la storica professoressa di italiano della Ellero Maria Teresa Monsacchi De Vecchi, Deda, come lei stessa amava farsi chiamare. Aveva 92 anni.

Dopo la lunga carriera nell’insegnamento, ha continuato a impegnarsi nel volontariato, per esempio con la Pro Senectute e nel sociale, con Air, associazione insufficienti respiratori – fondata anche da suo marito – e per circa 50 anni ha fatto parte della Fidapa, la Federazione donne arti professioni e affari di Udine.

«La mamma era molto conosciuta – racconta la figlia Consolata, per tutti “Cori” –, dapprima ha insegnato nel Pordenonese. Poi, un paio d’anni allo Zanon e ha quindi avuto la cattedra alla media Ellero, sezione “I”, dove è rimasta fino a quando, nel 1990, è andata in pensione.

La professoressa De Vecchi, perché allora le donne usavano il cognome da sposate, ha insegnato a generazioni di udinesi, anche persone di mezz’età ancora la fermavano per strada ricordandosi di lei.

A scuola ha sicuramente lasciato il segno: era severa, autorevole e, allo stesso tempo, non le mancavano umanità e creatività intellettuale.

Nata ad Alessandria il 12 aprile del 1930, era fiera delle sue origini piemontesi. Si era laureata in Letteratura all’università di Torino nel 1954 e, nella stessa città, aveva conosciuto Carlo De Vecchi, di Como, che lavorava come chimico in un’azienda farmaceutica.

Era stata un’occasione lavorativa di lui che, nel ’62, a portare la coppia in Friuli. Il marito di “Deda”, infatti, era stato assunto nell’azienda di mangimi per animali che si stava consolidando in via Sant’Osvaldo, a Udine.

«È stato proprio papà – racconta la figlia – a mettere su il laboratorio chimico di quella ditta. La mamma si è subito integrata benissimo in Friuli, grazie al suo carattere che io definisco “quattro stagioni” per la capacità di declinare tutte le emozioni che la vita può portare, dal riso al pianto.

Era spiritosa e sorridente, mi sento fortunata ad averla avuta come mamma. A scuola era rigorosa e insegnava ai suoi ragazzi la rettitudine, anche per questo aveva scelto le medie, perché riteneva che quelli fossero anni decisivi per la formazione.

Non ha abbandonato il mondo scolastico – conclude – nemmeno dopo la pensione, in quanto, con l’associazione Air, ha portato avanti un progetto contro il tabagismo dedicato agli studenti.

Negli ultimi anni era felicissima per essere diventata bisnonna e, già con i nipoti, è sempre stata attiva, anche grazie alla tecnologia. Aveva imparato a usare il tablet e a fare le videochiamate proprio per loro».

I funerali saranno celebrati giovedì 23 marzo, alle 10.30, nella chiesa del Carmine di via Aquileia.