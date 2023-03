Incidente in A4, auto contro una corriera: due feriti

LATISANA. Due persone sono state soccorse nel primo pomeriggio di martedì 21 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, all'altezza della progressiva chilometrica 466.

Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, si sono scontrati un veicolo e una corriera. Nell'impatto, come detto, sono rimaste ferite due persone.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso.



Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due feriti per trasportarli uno all'ospedale di Portogruaro con l'ambulanza, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, e uno in condizioni più gravi, a bordo dell’elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia con i sanitari.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell'autostrada.