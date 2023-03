Si scontrano un’auto e una moto, ferita una donna

Scontro tra un’automobile e una motocicletta, per cause ancora da accertare, poco prima delle 22 di martedì 21 marzo, a Fiumicello, lungo la strada statale 14.

Una donna, che viaggiava in sella alla moto, è rimasta ferita in modo serio. È stata sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto e ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori. immediata la chiamata ai soccorsi.

La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita. La centrale operativa Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto i mezzi di soccorso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e i carabinieri per tutti i rilievi. C’è stato qualche rallentamento al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.