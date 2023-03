Ferito a un braccio durante la lavorazione del marmo: operaio trasportato in ospedale

CERVIGNANO. Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, alla ditta Marmi Vrech di Cervignano.

Un operaio di 25 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto ferito a un braccio. I primi a dare l’allarme nell’azienda specializzata nella lavorazione di marmi e pietre sono stati i colleghi.

Sul posto, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato la persona ferita, non in gravi condizioni, all’ospedale di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutte le verifiche del caso.