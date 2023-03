Investito da una moto mentre attraversa la strada, trasportato in ospedale

UDINE. Un uomo di 42 anni mentre stava camminando in viale delle Ferriere è stato urtato da una moto nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, verso le 17.15.

L’uomo, che stava per attraversare la strada, a seguito dell’impatto con la Yamaha condotta da un 52enne, è rovinato a terra: è stato trasportato in condizioni non gravi in ambulanza all’ospedale di Udine.