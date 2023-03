Ruba una bici, scoperto si dà alla fuga ma è inseguito: arrestato dalla Polizia

UDINE. Nel pomeriggio di venerdì, 17 marzo, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino italiano 20enne per furto aggravato di una bicicletta di valore.

Poco dopo le 16, una Volante della Questura è stata inviata dalla Sala operativa in via Galilei, dove era stato appena perpetrato il furto di una bicicletta dal garage nel quale era custodita.

Vistosi scoperto da alcuni residenti, l’intruso ha abbandonato la bici sulla rampa di uscita dai garage condominiali ed è fuggito, seguito però da un uomo, già in contatto telefonico con gli operatori di Sala radio ai quali ha fornito un’accurata descrizione del ladro e dell’abbigliamento da lui indossato: i poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato il fuggitivo in una via limitrofa.

Quest’ultimo, un ragazzo 20enne senza fissa dimora, è stato peraltro trovato in possesso di uno zaino con all’interno una smerigliatrice a batteria ed un disco di ricambio per il taglio dei metalli.

Gli agenti hanno appurato che con quell’utensile il giovane aveva in effetti divelto il sistema antifurto installato sulla ruota posteriore della bicicletta rubata dal box, dove si sentiva ancora il caratteristico odore prodotto dall’utilizzo della smerigliatrice, e poi abbandonata.

Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato e associato alla locale Casa circondariale, la bicicletta restituita alla legittima proprietaria.

Nella tarda mattinata di lunedì 20, in sede di convalida dell’arresto, il gip, sussistendo l’esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto nei confronti del giovane la misura degli arresti domiciliari presso la residenza di un parente.