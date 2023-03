Si sporge da un terrazzino al primo piano e cade in strada: anziano trasportato in ospedale

UDINE. Un uomo di circa 80 anni di età è stato soccorso nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale dal primo piano di un’abitazione in via Laipacco, a Udine.

Per cause in corso di accertamento, mentre era impegnato in alcune faccende domestiche sul terrazzino è caduto sulla strada sottostante. Alcune persone che lo hanno visto cadere hanno immediatamente dato l’allarme.

È scattata così la una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, con gli operatori della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza, entrambi provenienti dal capoluogo friulano.

In un primo momento le testimonianze riferivano di una caduta da un piano più alto: notizia rivelatasi fortunatamente non vera. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'ottantenne è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato, con ferite giudicate di media gravità, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.