Cade da una scala e perde conoscenza: trasportato in ospedale con l’elicottero

PALMANOVA. Un 65enne è stato soccorso nella giornata di giovedì 23 marzo per le ferite riportate a seguito di un infortunio accaduto nelle pertinenze di una abitazione di Sottoselva, nel Palmarino.

Per cause in fase di accertamento, mentre si trovava su una scala a pioli, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa due metri: a seguito dell’impatto ha perso conoscenza per qualche minuto.

Dopo la chiamata al 112 fatta da una parente (che si è rivolta anche a una vicina, soccorritrice della Cri), gli infermieri di Sores hanno inviato ambulanza ed elicottero. I primi a intervenire sono stati i sanitari dell’ambulanza che lo hanno accompagnato all’ospedale di Palmanova dove è stato preso in carico dal personale del pronto soccorso e dall’equipe dell’elisoccorso.

Successivamente è stato disposto per il ferito il trasferimento in volo all’ospedale di Udine. —