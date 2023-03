Rubano l’auto del titolare e l’incasso del distributore: colpo da 10 mila euro a Feletto

TAVAGNACCO. Hanno atteso la chiusura del distributore Esso di via Milano, a Feletto Umberto. Poi, nella serata di mercoledì 22 marzo, sono entrati in azione. Il titolare aveva appena lasciato un contenitore con l’incasso della giornata - circa 10 mila euro - nella sua automobile, una Volkswagen Golf, pronto a lasciare l’area della stazione di rifornimento dopo una giornata di lavoro. È stato un attimo: i malviventi, probabilmente più di uno, sono saliti sulla vettura e hanno ingranato la marcia, dandosi alla fuga.

L’auto è stata ritrovata in serata, attorno alle 22, a due chilometri e mezzo di distanza, in via della Scarpata a Udine. Ovviamente nessuna traccia di banconote e monete: il gestore della stazione di rifornimento ha formalizzato ieri la propria denuncia ai carabinieri. Sull’episodio indagano ora i militari del Nucleo Radiomobile di Udine, che stanno raccogliendo elementi utili a indirizzare l’attività investigativa: saranno analizzate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del distributore e quelle posizionate lungo il percorso che si suppone abbiano compiuto a bordo della Golf i malviventi.

Non è la prima volta che i malviventi colpiscono utilizzando questo canovaccio: anche a Nimis, un paio di anni fa, i ladri avevano aspettato la chiusura di un’area di servizio e rubato una borsa con 7 mila euro, l’incasso della giornata.