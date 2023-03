Scontro frontale tra un’auto e un camion: tre feriti

BUTTRIO. Tre persone sono state soccorse nel pomeriggio di venerdì 24 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo via Nazionale (strada regionale 56), nel territorio del comune di Buttrio, nel tratto compreso tra le rotatorie di Lovaria e Buttrio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (intervenuti per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Palmanova) si sono scontrati frontalmente una vettura e un camion.

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) hanno quindi inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'automedica proveniente da Udine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le persone ferite, che sono poi state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti medici.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente e della sede stradale.