Viabilità e commercio le priorità dei candidati sindaco per il rilancio di Fiume Veneto

Un’ora e mezza di confronto intenso, sviluppatosi sui binari del rispetto reciproco senza, per questo, affondi di una certa intensità. La sala convegni del ristorante Fossa Mala ha ospitato, nella serata di giovedì 23 marzo, il dibattito tra i candidati a sindaco di Fiume Veneto, organizzato da Confcommercio imprese per l’Italia-Ascom Pordenone e dal Messaggero Veneto. Moderati dal giornalista Marco Galvi, si sono sfidati Jessica Canton, sindaco uscente e candidata di Lega e Flumen, Manuel Giacomazzi, che corre per Fratelli d’Italia e Fiume 2.0, e Annalisa Parpinelli, che si presenta con Fiume futura, Alternativa insieme e Fiume democratico. (videoproduzioni Petrussi)

01:30