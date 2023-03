Automobilista ferito nello scontro tra due vetture

Scontro tra due automobili, per cause ancora da accertare, attorno alle 15.30 di sabato 25 marzo, in viale Trieste, a Udine, all’altezza dell’incrocio con via del Bon.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.

Il conducente di una delle due automobili è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Inevitabili e pesanti i rallentamenti al traffico.