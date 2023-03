Condominio preso di mira dai ladri: “visitati” tre appartamenti

Un intero condominio preso di mira dai ladri. È successo in via Dogana Vecchia, a Cervignano, nella giornata di venerdì 24 marzo. I malviventi sono riusciti a introdursi all'interno di tre appartamenti utilizzando un passpartout.

Dall'abitazione di un pensionato di 64 anni sono stati rubati 150 euro in contanti, un orologio, una catenina d'oro. Il danno supera i 600 euro.

I ladri sono entrati anche in altri due appartamenti ma non hanno trovato nulla da portare via. I carabinieri della stazione di Cervignano stanno svolgendo indagini anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.