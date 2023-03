Due auto si scontrano in zona stadio: tre feriti, uno è grave

A Udine, attorno alle 22.30 di venerdì 24 marzo, in via Floriano Candonio, all'altezza del parcheggio dello stadio Friuli, due auto si sono scontrate, per cause da accertare.

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo più serio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.