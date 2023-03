Macchinari in fiamme al Città fiera, i vigili del fuoco isolano l’area

Intervento dei vigili del fuoco al Città Fiera di Martignacco, poco dopo le 10.30 di sabato 26 marzo. In via precauzionale, a seguito dell'incendio di due macchinari avvenuto, per cause da accertare, all'esterno della struttura, sono state chiuse due porte tagliafuoco per isolare l'area interessata.

Non ci sono state conseguenze di alcun tipo per clienti o personale.