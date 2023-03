Regionali, la sfida a distanza fra i big

Manca una settimana al voto per le Regionali e la politica si interroga sul futuro. Ci sarà la riconferma di Massimiliano Fedriga (centrodestra), oppure prevarrà il competitor Massimo Moretuzzo (centrosinistra)? E come non tener conto dell’outsider del Terzo polo Alessandro Maran e della novità di Insieme liberi con Giorgia Tripoli?

Gli ultimi giorni della campagna elettorale portano in Friuli Venezia Giulia i big nazionali. A tirare la volata ai propri candidati locali saranno, su tutti, la premier Giorgia Meloni e probabilmente la nuova segretaria dem, Elly Schlein.

Sarà una mini sfida a distanza alla quale i maggiori partiti si affidano per pesare la capacità dei leader di incidere sul voto: Meloni per confermare lo strapotere di Fratelli d’Italia nel centrodestra, Schlein per dare respiro a un Pd fiaccato, che si consegna alla segretaria per avviare la rimonta.

In caso di vittoria del centrodestra si tratterebbe di una continuità a tratti irriconoscibile rispetto a cinque anni fa, con un nuovo asse: non più a trazione leghista ma patriota, con aspettative crescenti sulla lista Fedriga e con Forza Italia più debole.

Guardiamo in casa del centrosinistra. Nel 2018 Sergio Bolzonello ottenne il 26,8 per cento: una soglia psicologica per Moretuzzo che ha saputo portare dentro alla coalizione il M5s che cinque anni fa, con un suo candidato, aveva ottenuto il 7 per cento.

Per il Terzo Polo guidato da Maran il metro di paragone saranno unicamente le ultime Politiche, ma è chiaro che il movimento di Renzi e Calenda punta a un risultato a doppia cifra. C’è poi Giorgia Tripoli, sostenuta da Insieme liberi, che si misurerà con le frange della protesta nel periodo delle restrizioni per il Covid.

E tra tutte le percentuali, la più impattante sarà quella dei votanti: nel 2018 fu poco più del 49 per cento. Sapremo mantenerla o arretrerà?—