Scontro frontale tra due auto sulla statale 14: cinque feriti, due gravi

TORVISCOSA. Cinque persone sono state soccorse dai sanitari del 118, nel primo pomeriggio di sabato 25 marzo, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 14, a Torviscosa, all'altezza della Torvis.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Palmanova), due veicoli si sono scontrati frontalmente. È scattata subito una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due elicotteri del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, vista la dinamica e la gravità segnalata.

Sono stati inviati sul posto anche gli equipaggi dell'ambulanza proveniente da San Giorgio e dell'ambulanza proveniente da Cervignano.

Cinque le persone che sono state assistite dal personale medico infermieristico.

Due di loro sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Cattinara di Trieste e al Santa Maria della Misericordia di Udine: entrambi in codice rosso e in condizioni molto gravi.

Per le altre tre persone è stato disposto il trasporto con le ambulanze, una all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e due all'ospedale di Latisana essendo in condizioni meno gravi. Attivati anche ivigili del fuoco.