Tombarolo preso dai carabinieri: col metal detector aveva trovato oggetti nell’area archeologica di Aquileia

E stato sorpreso, con un metal detector, pale e roncole mentre era intento a cercare oggetti di interesse archeologico in località Ponterosso, ad Aquileia. È successo nel pomeriggio di venerdì 24 marzo. Un pensionato di 68 anni, residente a Morsano al Tagliamento è stato denunciato dai militari dell'Arma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aquileia assieme ai colleghi del comando tutela patrimonio culturale (Tpc) , che ora stanno verificando l'effettivo interesse, dal punto di vista archeologico, degli oggetti raccolti.

Si tratta di una quindicina di frammenti archeologici che l’uomo aveva con se e che sono stati trovati all’interno della sua auto. I carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione del pensionato senza trovare nulla.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziari per possesso ingiustificato di strumenti per la ricerca di oggetti in area archeologica e per ricerca non autorizzata di beni culturali.