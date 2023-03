Va a sbattere con l’auto contro un cartellone pubblicitario, trasportato in ospedale con l’elicottero

Una persona di circa 50 anni è stata soccorsa, sabato 25 marzo, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel tratto della ex provinciale 17 che prende il nome di Strada Pedrada, a Vigonovo di Fontanafredda.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri), ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo ed è andata a schiantarsi contro un cartellone pubblicitario. Nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'equipaggio di un automedica e l'elisoccorso. Per la persona è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.