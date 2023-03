Adottato dal datore di lavoro, ok al permesso di soggiorno

La posizione di Joseph Kingsley Nkumba, originario del Malawi e adottato dal 74enne di Premariacco Federico Pravisani, è stata regolarizzata nella mattinata di sabato 25 marzo in Questura. L’ufficio immigrazioni gli ha rilasciato la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno che gli sarà consegnato entro una settimana, previo rilascio delle impronte digitali (dovrà per questo tornare in viale Venezia nei prossimi giorni). "Grazie a tutti, ora sono tranquillo", ha detto Joseph. (Videoproduzioni Petrussi)

01:10