Casa Colussi nel circuito delle abitazioni-museo: due giorni di visite gratis

Casa Colussi di Casarsa, sede del Centro studi Pasolini e realtà che dall’anno scorso ha assunto una configurazione museale, parteciperà, sabato 1 e domenica 2 aprile, alle Giornate nazionali delle Case museo dei personaggi illustri italiani, organizzate con il patrocinio del Ministero della Cultura dall’Associazione nazionale Case della Memoria, unica rete di case museo di personaggi illustri a livello nazionale che riunisce più di 100 case museo in 14 regioni italiane.

Sarà una “due giorni” di porte aperte per permettere al pubblico di scoprire e riscoprire le case dei grandi che sono nati o hanno vissuto in Italia e valorizzare la memoria del passato, attraverso visite guidate gratuite che relativamente a casa Colussi sono state organizzate in collaborazione con Promoturismo Fvg: quattro sabato primo aprile e quattro domenica 2, il mattino alle 10 e alle 11 e il pomeriggio alle 15 e alle 16, con ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 30 marzo, inviando un’email a: info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa. it, telefono 0434 870593.

Piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili o “rifugi” estivi apriranno dunque le porte accogliendo i visitatori nelle stanze che nel passato hanno ospitato scienziati, scrittori, artisti, musicisti, uomini di fede e di legge italiani o legati al nostro Paese. Casa Colussi di Casarsa com’è noto racconta al pubblico l’articolata vicenda biografica e culturale del Pasolini friulano: un obiettivo che si è rafforzato l’anno scorso in occasione del Centenario del poeta, attraverso la creazione di un allestimento di taglio museale e divulgativo e arricchito dalla pinacoteca che raccoglie i quadri di Pasolini.

A titolo di curiosità si segnala che per il 2023, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi, l’iniziativa vedrà nel ruolo di ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la casa della Memoria dedicata al padre, Casa Vecchia a Velletri.

Oltre a Tognazzi, fra i grandi del passato di cui si potranno visitare le case ci sono Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, Giuseppe Verdi, John Keats e ancora Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tonino Guerra, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio.