Il pontile azzurro di Lignano Pineta ora è pronto per la stagione

LIGNANO. Tono su tono. È stata una inaugurazione tra sfumature di azzurro quella di sabato mattina a Lignano Pineta, con il taglio del nastro per il Pontile a mare.

Il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, con emozione, ha accolto tantissimi collaboratori e ospiti in una location suggestiva e assolutamente inedita.

In spiaggia, infatti, invece che gli ombrelloni, erano ben visibili i macchinari con i quali si stanno compiendo le operazioni di ripascimento.

Molti i rappresentanti della politica intervenuti, dal presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin che ha dichiarato il suo orgoglio nell’intervenire a un evento che «è un momento di rinascita, che coniuga i due valori sui cui si erge la località di Lignano, ovvero il suo litorale sabbioso e il mare» all’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini che ha ricordato di avere trascorso «tante belle ore su questa spiaggia» e ha espresso il suo plauso agli imprenditori e agli amministratori comunali che negli ultimi cinque anni hanno portato Lignano a salire di otto posizioni sulla classifica nazionale.

Bini ha poi esortato gli imprenditori a continuare, sottolineando come le istituzioni abbiano, a loro volta, investito oltre due milioni nel territorio.

Per il consigliere regionale Mauro Bordin è stato emozionante celebrare una nuova era di un simbolo di Lignano che lui, che nella località si sente a casa, porta nel cuore.

Il consigliere regionale Maddalena Spagnolo ha invece evidenziato come, il Pontile a Mare "da sempre abbia fatto sentire a casa non solo gli abitanti della zona ma anche tutti i turisti che lo visitano ogni estate”.

Il sindaco di Lignano Laura Giorgi ha ringraziato Ardito per avere restaurato «uno dei due simboli della città “in mare”» e ha annunciato che in autunno partiranno anche i lavori per il rinnovamento della Terrazza a Mare. Non è mancata la benedizione di Don Angelo Fabris che ha augurato al pontile di resistere alle mareggiate, estendendo l’augurio ai presenti, che devono affrontare quelle della vita.

A quel punto, prima del taglio ufficiale del nastro, è stato Giorgio Ardito a ricordare come si sia voluto avvalere di maestranze e professionisti del territorio - impresa Cicuttin di Latisana, Precasa di Fiumicello e Officine Zamarian di Precenicco - per realizzare la prima parte del pontile.

Cinquantotto metri che risultano alleggeriti rispetto alla costruzione precedente, con un numero di piloni che si è ridotto da 39 a 7.

Un risultato che conferisce alla struttura una “trasparenza” ulteriore, ampliando la visibilità del mare.

E da sabato, la creazione del 1958 progettata da Michele Tedesco, grazie al progetto dell’ingegnere Maurizio Meroi ha un volto nuovo, più leggero e decisamente azzurro.

I 105 pannelli in vetroresina prodotti dalla ditta M.M. di Udine con una finitura all’avanguardia Q-Paint Marina Deck adeguata all’utilizzo con piede nudo di colore Pantone Azzurro 306C, offrono un colpo d’occhio avvolgente. Un brindisi alla Pagoda ha suggellato una mattina speciale.